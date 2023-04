Lähiökerrostalon korjauksen ideakilpailun voittaja on valittu

Kerrostalon korjauksen ideakilpailun 2022 voitti ehdotus ”Katoilla” ja sen tekijöinä olivat Sofia Euro, Sami Maaizate ja Mikko-Ville Sirola Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä. Heidät palkittiin 2 000 euron palkinnolla.

”Ehdotuksen katoilla ulkoarkkitehtuuri on näyttävää ja yksityiskohtaisen huoliteltua. Tontin eri rakennukset on esitetty rapattavaksi eri värein, mikä tuo kokonaisuuteen vaihtelua säilyttäen kuitenkin muiden materiaalien ja harmonisen väripaletin kautta yhtenäisen olemuksen. Ehdotus muuttaa olemassa olevien rakennusten arkkitehtuuria voimakkaasti muusta ympäristöstä poikkeavaksi, mutta syntyvä arkkitehtuuri on itsessään yhtenäistä ja onnistunutta. Myös esitystapa on kauttaaltaan korkealaatuinen”, palkintolautakunta perusteli voittajan valintaa.

Kilpailun toinen palkinto myönnettiin nimimerkille ”Kallioniitty” ja sen tekijöinä olivat Elina Kettunen, Saara Pernu, Jemina Tabor ja Jenni Halme.

Lisäksi palkintolautakunta päätti jakaa kolme kunniamainintaa nimimerkeille ”Boksit” tekijöinä Milla Bergqvist, Joakim Pihlajaniemi ja Laura Lehtinen ja ”Kalleus” tekijöinä Meeri Koivistoinen, Katja Huitti, Vilma Saukkonen ja Olivia Myntti sekä ”Vanamo” tekijöinä Elma Mettälä, Katja Pekkinen, Perttu Raudasoja, Altti Saarisalo, ja Sanni Teräväinen.

Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön opiskelijoiden tehtävä oli tuottaa arkkitehtonisesti korkeatasoinen korjaussuunnitelma Helsingin Meri-Rastilassa sijaitsevan Asunto-osakeyhtiö Rastilankallion asuinkerrostalon korjaamiseksi.

Kilpailuun saatiin 14 ehdotusta. Palkintolautakunta piti ehdotusten yleistasoa hyvänä. Tosin lisäkerrosten ja muiden julkisivujen osalta materiaalikirjo oli arvioijien mukaan sangen niukka, ja eri julkisivumateriaalien mahdollisuuksia olisi voinut tutkia laajemminkin. Esimerkiksi lisäkerrokset oli toteutettu pääosin puurakenteisina ja usein myös puulla verhoiltuina.

Ehdotuksista muodostui myös vaikutelma, että 1990-luvun arkkitehtuuriin ehkä oli ollut hankala suhtautua, sillä sitä korvaamaan oli useimmiten haettu tyylillisiä elementtejä joko vanhemmasta tai uudemmasta ajasta.

Vuoden 2022 kilpailukohteena oli Helsingin Meri-Rastilan tie 21:ssä sijaitseva Asunto oy Rastilankallio. Kilpailutontilla sijaitsee kuusi kerrostaloa, jotka on rakennettu vuonna 1991. Parvekkeet on rakentamisen jälkeen kunnostettu ja niihin on lisätty parvekelasitukset. Rakennukset sijaitsevat suurehkolla tontilla kohtuullisen väljästi, mutta tontin kallioisuus asetti piha-alueen käytölle omat haasteensa – joskin sen katsottiin tarjoavan mahdollisuuksia tavanomaisesta poikkeaviin ratkaisuihinkin.

Kilpailutehtävän alustana toimi Talo A, mutta kiinteistön talojen samankaltaisuuden vuoksi ratkaisuja ajateltiin kyettävän ”monistamaan” muihinkin taloihin.

Kaupunkikuvaa ja alueen viihtyisyyttä kohentavan ratkaisun lisäksi opiskelijoiden piti miettiä rakennusten toiminnalliset parannukset, rakenteiden energiateknisiä ja muuta toimivuutta kehittäviä ratkaisuja. Lisäksi rakennuksia piti laajentaa korottamalla korkeintaan kahden lisäkerroksen verran, ja ehdotuksen piti sisältää hissit.

Palkintolautakuntaan kuuluivat puheenjohtaja Satu Huuhka, yliopisto-opettaja Teemu Hirvilammi ja väitöskirjatutkija Malin Moisio Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksiköstä sekä arkkitehti Maritta Koivisto Rakennustuoteteollisuus RTT:stä, projektipäällikkö Stina Hyyrynen A-Insinööreiltä ja Sini Isola sekä Tarja Petroff kohteena olleesta taloyhtiöstä.

Palkintojen saajat julkistettiin Julkisivuyhdistyksen järjestämässä ”Julkisivut tänään ja huomenna” -seminaarissa perjantaina. Kilpailu järjestettiin viidennentoista kerran.