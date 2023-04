Monessa rakennusalan ammatissa on korkea kuolleisuus – ”Ehkä miehisellä alalla ei mennä riittävästi oma terveys edellä”

Kelan tutkija Hanna Rinteen väitöskirjan mukaan rakennusalalla on kahdeksan ammattia, joissa on korkea kuolleisuus. Miehissä korkein kuolleisuus kaikista työntekijäammateista on rakennusalan avustavilla työntekijöillä. Naisilla ei rakennusalalla ollut korkean kuolleisuuden ammatteja.

Iso osa korkeasta kuolleisuudesta selittyi rakennusalalla alhaisella koulutustasolla, alhaisilla tuloilla ja työttömyydellä. Nämä voivat olla haitallisesti yhteydessä terveyteen.