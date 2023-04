Muista vastata Suurimmat-kyselyyn

Suurimmat-kyselyt on lähetetty sähköpostilla suurimmille rakennusliikkeille ja erikoisurakoitsijoille, suunnittelu- ja konsulttitoimistoille, tuoteteollisuusyrityksille, talotekniikkaurakoitsijoille sekä asuntorakennuttajille.

Jos et ole saanut vielä kyselyä ja yrityksesi liikevaihto on yli 3 miljoonaa euroa (rakennusliikkeillä liikevaihdon alaraja on 15 miljoonaa euroa), pyydä kysely sähköpostilla tapio.kivisto@sanoma.com.

Vastausaikaa on 14.4. asti.

Laaja Suurimmat-tilinpäätöskokonaisuus julkaistaan printtilehdessä 26.5. ja Rakennuslehden verkkosivuilla heti sen jälkeen. Suurimmat-verkkopalvelu uudistuu samalla julkaisun yhteydessä.

Suurimmat-kokonaisuudessa analysoidaan menneen vuoden kehitystä eri rakentamisen toimialoilla.

Suurimmat-työkaluun voit tutustua täällä: www.rakennuslehti.fi/suurimmat/ ja viime vuoden Suurimmat-kokonaisuuteen täällä: www.rakennuslehti.fi/suurimmat-2021/