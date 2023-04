Nuuksiossa pantiin suojelukohde nurin ja rakennettiin tilalle uusi näköiskopio

Hankkeessa on purettu 1950-luvulla valmistunut, suojeltu Solvallan urheiluopiston päärakennus ja rakennettu sen tilalle uusi vanhan näköiskopiona. Lisäksi samassa kompleksissa sijaitsevaa liikuntahallia on korjattu.

”Tämä on kiehtova kohde. Tässä on uniikki replika-tyyppinen uudisrakennus ja sitten vielä sopivasti korjausrakentamista. Rakennusteknisessä mielessäkin tämä on hyvin monivivahteinen. Samasta kohteesta löytyy kaikenlaista rakennetta”, pääurakoitsija VRP Etelä-Suomen liiketoimintajohtaja Tom Walldén sanoo.