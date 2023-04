Turku hyväksyi roimasti kallistuneen hallihankkeen – miljonäärien vetämän kohteen avustus paisui 12 miljoonalla

Lisäksi kaupunki antaa hallihanketta kehittävälle Turun Ratapihan Kehitys (TRK) -yhtiölle noin kahdeksan miljoonan euron lainan. TRK maksaa koko alueen infrastruktuurin kustannukset.

Hankkeen kustannusarvio on noussut vuonna 2020 arvioidusta noin 66 miljoonasta eurosta nykyiseen jopa 100 miljoonaan euroon. Samalla myös Turun kaupungin osuus on noussut aiemmin arvioidusta 30 miljoonasta nyt päätettyyn 42 miljoonaan euroon. Kallistumisen taustalla on valtuuston esityslistan mukaan rakennuskustannusten ja korkojen nousu.