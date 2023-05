Ensimmäinen työ avasi portit rakennusmestari Marit Sivénille – ”Silloinen pomoni oli todella rohkea ja edistyksellinen”

Tukitoimissa, verkostoyhtiöissä ja alihankkijoissa naisia näkyy enenevässä määrin. Yksi heistä on Marit Sivén, joka on rakennusten kuntotutkimuksiin ja korjausrakennustöiden valvontaan erikoistuneen Matti Eklund oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Koulutukseltaan hän on rakennusmestari ja rakennusterveysasiantuntija.

Tie johtotehtäviin ei kuitenkaan ole ollut helppo.