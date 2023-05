Nordea: Asuntokauppa virkistyy ja hintojen lasku pysähtyy syksyllä

Nordea ennustaa tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan, että hintojen lasku pysähtyy lähikuukausien aikana ja kauppaa jarruttavat tekijät pienenevät. Yhtenä valonpilkahduksena on sekin, että asuntolainojen kysyntä on pankin mukaan palannut jo vuoden 2019 tasolle.

Nordean mukaan asuntokauppa on jatkunut vaisuna ja kauppamäärät olivat huhtikuussa noin 30 prosenttia perässä alle pitkän aikavälin keskiarvoja. Kuluttajien luottamus on kuitenkin pankin mukaan parantunut ja hintojen lasku on pysähtymässä. Lisävauhtia tuovat muun muassa palkankorotukset, korkojen nousun tasaantuminen ja inflaation hidastuminen.