Peabille 17 miljoonan urakka uuden tilaajan kanssa

Helsingin Verkkosaareen rakennettava asuintaloon valmistuu 79 asuntoa ja kerrostalo on kooltaan lähes 9 000 bruttoneliötä. Haso Verkkosaari -niminen kohde on osa usean tilaajan korttelihanketta, jossa rakennustöiden yhteensovittaminen on kaikkien onnistumisen edellytys.

”Hyvä, että rakentaminen päästään aloittamaan, ja hienoa, että saimme uuden urakoitsijankin”, projektipäällikkö Sanne Varpanen Helsingin kaupungin Asuntotuotannosta kertoo.