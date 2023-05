Pylon Talotekniikka kasvoi urakkamuodon muutoksen vauhdittamana

Pääkaupunkiseudulla toimiva Pylon Talotekniikka on osa Pylon -konsernia, johon kuuluvat lisäksi Pylon Rakennus ja Helsingin Siivous-10. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa listoillemme tullut yritys kerää huomiota hurjalla liikevaihdon kehityksellä, vuoteen 2021 verrattuna yritys ylsi lähes sadan prosentin (97,3 %) kasvuun.

Toimitusjohtaja Vesa Rajala kertoo, että hankkeissa on pitkälti päädytty nykyisin projektinjohtourakkamalliin, mikä on osaselitys kasvulle. Tämän ansiosta Pylon Talotekniikkakin on päässyt käsiksi isompiin kohteisiin.