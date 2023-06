Maalikauppias päätyi johtajaksi ilmanvaihtokoneiden valmistajalle – ”Zehnderille kannattavuus on liikevaihtoa tärkeämpi asia”

Ilmanvaihtokoneita Porvoossa valmistavan Enervent Zehnderin toimitusjohtajalle Thomas Söderholmille rakennusala on toimialana tuttu. Pitkän uransa varrella alkujaan rakennusalan diplomi-insinööri on ollut muun muassa maaliyhtiö Tikkurilan palveluksessa koko 2000-luvun ja viimeisessä pestissään Tikkurilan Saksan-yhtiön toimitusjohtajana.

Lisäksi Söderholm on ollut uransa varrella töissä myös konsulttiyhtiö Finnmapin palveluksessa 1990-luvun puolivälissä Berliinissä. Siellä hänellä oli kollegoinaan toistakymmentä suomalaista ja itävaltalainen johtaja toimiston vetäjänä.

”Berliini oli siihen aikaan Euroopan suurin rakennustyömaa, ja nuorelle rakennesuunnittelijalle riitti töitä”, Söderholm kertoo.

Kun itävaltalaisella loppui kapasiteetti hänen hoitaessaan asiakassuhteita ja projekteja, lähetti hän kielitaitoisimman kollegansa eli Söderholmin arkkitehtipalaveriin. Tämä totesi tehtävän olevan hauska ja alkoi panostaa kansainväliseen markkinointiin. Ura vaativammissa johtotehtävissä lähti käyntiin maalivalmistaja Tikkurilan palveluksessa.

”Ensi alkuun toimin sävytysliiketoiminnassa, sitten kauppa- ja rakennusmaaleissa ja lopulta teollisuusmaaleissa, kunnes päädyin Saksan yhtiön johtoon. Siinä tehtävässä toimin kuutisen vuotta vuoteen 2019 asti.”

Uusi ura talotekniikan parissa

Toukokuussa 2020 Söderholm sai pestin Enervent Zehnderille. Niin toimiala kuin näkökulma bisnekseenkin on nyt toinen kuin koskaan aiemmin.

Uusi näkökulma ilmanvaihtoyrityksessä on kotimaan myynti, kun Söderholm on aiemmin aina toiminut vientitehtävissä. Lisäksi tuoreen omistajan myötä tavoitteena on tuoda Suomeen tuotteita myös sveitsiläiseltä emoyhtiöltä Zehnder-konsernilta, jonka omistukseen porvoolainen Enervent siirtyi vuonna 2018 Enstolta.

”Aikaisemmin olen aina vienyt tuotteita ja palveluita Suomesta ulospäin. Nyt pyrin ensimmäisen kerran tuomaan tuotteita Suomeen.”

Toki Enervent Zehnderillä on vientiä – pääasiassa Ruotsiin ja Norjaan. Etenkin jälkimmäisessä yrityksellä on vahva jalansija, sillä norjalaiset ovat mieltyneet pyörivään lämmönsiirtokennoon, mitä myös paikalliset säädökset avittavat vaatimuksillaan.

Viennin osuus Enerventin liikevaihdosta on noin seitsemän prosenttia, mihin on heijastunut myös lähtö Venäjän markkinoilta. Sinne oli suunnitelmissa panostaa vahvasti, mutta nyt asia on jäissä.

”Ikuisena optimistina toivon, että asiat muuttuvat jonain päivänä parempaan, koska kyse on kuitenkin naapurimaastamme.”

Kotimarkkinat ja Norja tuovat leijonanosan bisneksestä

Nykyisin jo hyvässä kasvussa oleva yritys tekee 16 miljoonan euron liikevaihdostaan noin puolet kotimarkkinoillaan Suomessa. Toinen ilopilleri on Norja, josta saadaan 35 prosenttia liikevaihdosta. Myös operatiivinen tulos on käännetty positiiviseksi vaikeiden vuosien jälkeen.

”Zehnderille kannattavuus on liikevaihtoa tärkeämpi asia. Sen vuoksi meidän pitää kohentaa sisäistä tehokkuuttamme ja kehittää uutta liiketoimintaa laitteidemme ympärille”, Söderholm sanoo.

Yksi tällainen saattaisi olla vanhojen koneiden päivittäminen. Enervent on valmistanut kymmeniä tuhansia laitteita, jotka aikaa myöten kaipaavat uusimista.

”Se hyvä puoli koronasta oli, että se nosti ilmanvaihdon ja hyvän sisäilman merkityksen vahvemmin esille. Toinen alaa buustannut aihe on energianhinta, jonka kohoamisen myötä myös energiatehokkuus on alkanut kiinnostaa ihmisiä aiempaa enemmän kaikessa mitä teemme”, Söderholm kertoo.

Pientalo- ja asuntorakentamisen heikkeneminen heijastuu Enerventin näkymiin. Söderholm ennustaakin volyymin selvää laskua.

”Toistaiseksi Ruotsin ja Norjan markkinat vetävät todella hyvin, vain Suomen markkina on murheenkryyni, vaikka alkuvuosi mennään vielä vanhalla hyvällä vauhdilla. Viime maaliskuu oli meillä paras kuukausi ikinä, mutta siihen oli monia syitä.”

Sekä emo että tytär hakevat kasvua saneerausmarkkinoilta

Kasvua haetaan nyt korjaus- ja saneeraussektorilta sekä vanhojen laitteiden modernisoinnista. Osin markkinatilanteesta johtuen Enerventissä pyritään vähentämään riippuvuutta asuntomarkkinoista suuntaamalla toimitilasektorille.

”Keski-Euroopassa koko Zehnder-konsernilla on sama tilanne. Uudisrakentamisen kasvu on tasaantumassa, mutta toinen huomionarvoinen seikka on ilmanvaihdon penetraatio markkinoilla. Saksassa luku on ehkä 30 prosentin luokkaa, Ranskassa se on alle 20 prosenttia.”

”Eli vaikka rakentamisen volyymit laskevat, ilmanvaihtomarkkina kasvaa. Siellä [Keski-Euroopassa] on kuitenkin asiakas ensin vakuutettava ilmanvaihdon hyödyistä verrattuna ikkunatuuletukseen – automaattisesti sitä ei asenneta. Lisäksi ilmamäärät ovat puolet pienempiä kuin Suomen minimitaso. Pohjoismaissa olemmekin ilmanvaihdon näkökulmasta Keski-Eurooppaa edellä 20 vuotta.”

Söderholm korostaa, että Zehnderilläkin on opittavaa Suomesta, vaikka Enervent on siihen verrattuna hyvin pieni. Täällä voidaan myös kokeilla asioita, joiden mennessä pieleen ei vahinkokaan ole suuri sen sijaan, että kokeilu tehtäisiin Keski-Euroopan markkinoilla.

”Meille päin hyvää ja näkyvää Enerventissä osana Zehnderiä on systemaattisuus kaikkeen tekemiseen, kun aiemmin avainasemassa on ollut yksittäisen koneen toimitus asiakkaalle aikataulussa. Tänä vuonna meidät integroidaan myös konsernin tietojärjestelmiin.”

Söderholm toivoo, että tällä on positiivinen vaikutus Enerventin kasvuun, kun yhtiö pääsee osaksi konsernin myyntikanavia. Se vie oman aikansa, mutta avaa uusia mahdollisuuksia.

Söderholm odottaa, että myös tuotekehitykseen saadaan lisäpaukkuja. Lähin tuotekehityskeskus – Zehnder-kielessä niin kutsuttu competence center – sijaitsee Hollannissa, missä yli 200 ihmistä ratkoo ongelmia ja kehittää uutta.

”Sieltä saamme paljon ideoita omaan tuotekehitykseemme. Ja siellä on jo putkessa paljon uusia, mielenkiintoisia asioita.”

Jatkossa integrointi emokonserniin syvenee ja vauhdittuu. Tähän liittyy myös brändin muutos: Enerventkin muuttuu Zehnderiksi parin vuoden sisällä.