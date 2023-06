Poikkeus rakennusalan ankeassa suhdanteessa – 57 miljoonan euron liikevaihdon rakennusliike palkkaa lisää väkeä

Aura Rakennus -konserni aikoo laajentua. Tällä hetkellä Turun seudulla ja Uudellamaalla toimiva yritys tähtää Oulun ja Tampereen seudulle. Molemmilta uusilta toiminta-alueilta on jo hankittu ensimmäiset tontit.

"Laajentuminen on seuraava askel strategiassamme. Kun kasvua käynnistetään, on rekrytointi on tärkeässä osassa. Olemme nyt palkkaamassa", sanoo toimitusjohtaja Mikko Kilpi.