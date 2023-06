Sähkösuunnittelijalta sujuu myös tiktokkaus

You can’t always get what you want, vaikeroi Mick Jagger eräällä rollareiden klassikkohiteistä.

Brittiläinen rock-ikoni vääntelehtii saman laulun tahtiin myös Granlund oy:n Tiktok-kanavalla – tosin täysin eri asiayhteydessä. Kyseistä riimiä näet hyödynnetään videopätkässä, jossa muistellaan pomon kanssa käytyjä palkkaneuvotteluja.

Granlundin Tiktok-kanavalta löytyy vastaavia humoristisia, arkiseen työhön liittyviä videopätkiä kymmenittäin. Ne ovat valtaosin sähkösuunnittelija Amanda Laakkosen käsialaa. Hän ajautui pestiin pitkälti sattumalta.

”Jäin monen muun tavoin Tiktok-koukkuun koronasulun aikana. Katsoin silloin paljon muiden tekemiä pätkiä, ja kun viestinnän väki kyseli, alkaisiko joku tekemään niitä myös Granlundille, niin ilmoittauduin vapaaehtoiseksi”, Laakkonen muistelee.

Aihekirjoa kahvipullista Käärijään

Videoiden tavoitteena on avata Laakkosen työntekoa ja mietteitä sekä lisätä Granlundin tunnettuutta etenkin nuoremman väen keskuudessa. Katsojamäärien valossa se näyttää myös onnistuneen, sillä parhaimmillaan Laakkosen postauksille on kirjattu 12000 katselukertaa.

Ideat löytyvät tekijän mukaan päivittäisestä työympäristöstä tai muuten ajankohtaisista aiheista, kuten muun muassa Käärijästä ja euroviisuista, tietoteknisistä pulmista tai kahvihuoneen pikaisesti tyhjentyneistä pullalautasista.

”Katsotuimpia tuntuvat olevan nimenomaan sähkösuunnittelijan arkiseen työhön liittyvät videot, kuten tiedostojen tallennuspulmat. Toki katselijamääriin vaikuttaa myös kieli. Tuo katsotuin videokin oli toteutettu osin englanniksi”, diplomi-insinööri kertoo.

Laatu paranee kokemuksen myötä

Ensimmäisiä tekeleitään Laakkonen ei juuri halua muistella, mutta hän arvioi laadun ja huumorin parantuneen kokemusten myötä. Myös Tiktok-alustan tekniset ominaisuudet ja mahdollisuudet ovat tulleet tutummiksi, mikä sekin näkyy lopputuloksessa.

”Itsensä näkeminen videolta oli kyllä alussa tuskallista, mutta toisaalta se on tuonut myös lisää itseluottamusta. Pyrin olemaan noissa videopätkissä ihan oma itseni, johon muutkin samanikäiset alan ammattilaiset voisivat samaistua. Samalla yritän kertoa, miten rento, hyvä ja nuorekas meininki tässä talossa on.”

Vaikka taidot ovat vuosien myötä karttuneet, ei tiktokkausta ole tulossa hänen henkilökohtaisiin some-kanaviinsa.

”Kyllä yksi sähkösuunnittelija-Amanda riittää”, hän naurahtaa.

Pää pilvissä kakkosammatissa

Jatkossa Laakkosen tavoitteena on saada videoille mukaan myös muita granlundilaisia. Homma kuuluu kuitenkin olevan helpommin sanottu kuin tehty.

”Suomalaisinsinööriä on kyllä äärimmäisen vaikea saada kameran eteen, mutta vielä en anna periksi”, hän huokaa.

Vauhdikas sähkösuunnittelija oli haastattelupäivänä lennähtämässä sananmukaisesti Wieniin, sillä Laakkosen toinen ammatti on lentoemäntä. Tässäkin kuuluu olleen sattumalla oma osansa.

”Hain Finnairin kurssille juuri ennen kuin aloitin työt täällä Granlundilla. Pääsin yllättäen sisään ja sain myös luvan toiseen työhön.”

Syntyykö Tiktok-videoita sitten myös lentomatkoilla?

”Ei synny. Siihen on Finnairilla onneksi omat tekijät.”