Vuokralaisten etujärjestö: Epätasa-arvo asuntomarkkinoilla kasvaa entisestään

Valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja eli ARA-vuokra-asuntoja on Suomessa noin 351 000 asuntoa. ARA-vuokra-asuntoja omistavat kunnat, muut julkisyhteisöt sekä yleishyödylliset yhteisöt.

”Asumistuki on monelle pienituloiselle asukkaalle välttämätön tuki arjessa. Moni joutuu leikkauksien jälkeen tinkimään jopa lääkkeiden hankinnasta. ARA-tuotannon supistamistavoite on myös käsittämätön aikana, jolloin tarvitaan lisää asuntoja. Vapaarahoitteinen tuotanto on romahtanut ja nyt halutaan romahduttaa ARA-tuotannonkin”, toiminnanjohtaja Anne Viita sanoo järjestön tiedotteessa.

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA raportoi vastikään, että ARA-asuntojen kysyntä on kasvanut reippaasti viime vuosina huolimatta siitä, että vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja on tuotettu runsaasti. Kyse on asumisen hinnasta. Samaisen raportin mukaan ARA-asuntojen kohtuuhintaisuus korostuu erityisesti suurissa kaupungeissa. Helsingissä eroa markkinavuokriin on 50, Espoossa 32 ja Vantaalla 28 prosenttia.

Vuokralaiset ry muistuttaa, että vapaarahoitteinen tuotanto ei ole kyennyt tarjoamaan kohtuuhintaista asumista tähänkään saakka.

”Ei löydy tutkimusta, joka osoittaisi, että vapaarahoitteinen tuotanto olisi laskenut asumisen hintaa. On älyllistä epärehellisyyttä väittää, että sitä tuotantoa tehtäisiin enemmän kuin sen verran, että siitä saadaan riittävä tuotto. Sen sijaan on osoitettu selkeästi, kuinka ARA-tuotannon turvin pystytään osoittamaan asukkaille kohtuuhintaisia asuntoja.”

Vuokralaiset ry pitää hallitusohjelmaa monin tavoin ristiriitaisena. Ideologiset tavoitteet ajavat ohi reaalitarpeiden ja kampittavat myös hallitusohjelman tavoitteita.

”Jos esimerkiksi asunnottomuutta halutaan vähentää, ARA-tuotteet ovat keskeinen keino siinä työssä. Niissä maissa, joissa on runsaasti valtion tukemaa tuotantoa, asunnottomuus on vähäisempää. Samoin työn perässä muuttamiseen tarvitaan ehdottomasti kohtuuhintaisia ARA-asuntoja.”

Asojen kehittämisestä sovittu yli puoluerajojen

Vuokralaiset arvostelee jyrkästi myös hallitusohjelman kirjausta lopettaa asumisoikeusasuntojen tukeminen. Monissa kaupungeissa, kuten Turussa, asojärjestelmä nähdään myös keskeisenä keinona ehkäistä segregaatiota, kun alueille saadaan monipuolista asuntokantaa.

”Asojärjestelmä on erinomainen keino päästä asumispolulla eteenpäin, jos kantasuomalaisella tai maahanmuuttajalla ei ole taloudellista mahdollisuutta ostaa omistusasuntoa. Kyse on kansalaisten tasavertaisuudesta, joka on ollut Suomessa tärkeä arvo, toteaa Viita ja muistuttaa asuntopoliittisen kahdeksanvuotisen kehittämisohjelman tavoitteista, joihin kaikki puolueet sitoutuivat edellisellä vaalikaudella.”

”Kehittämisohjelmassa todettiin yksimielisesti, että asotuotantoa jatketaan ja lainsäädäntöä kehitetään. Tuolloin noteerattiin se tosiasia, että asoasunnot ovat erittäin kysyttyjä, asuntojen käyttöasteet ovat korkealla ja asukasvaihtuvuus matalalla”, Viita sanoo.