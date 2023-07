Nrep osti rahastolta vajaat 200 asuntoa

Yksiöistä, kaksioista ja perheasunnoista koostuvissa kohteissa on 190 asuntoa, joiden huoneistopinta-ala on yhteensä yli 10000 neliömetriä. Vuosina 2014 ja 2018 valmistuneet kohteet sijaitsevat Espoon Matinkylässä ja Perkkaalla.

Nrepin tavoitteena on kehittää kohteiden energiatehokkuutta ja panostaa uusiutuvan sähkön ja lämmön osuuteen aurinkopaneelien ja maalämmön avulla. Kohteiden energialuokkaa on tarkoitus nostaa, ja kohteille haetaan Very good -tason Breeam-ympäristösertifikaattia.