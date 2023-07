Porvoon historian suurin yksittäinen investointihanke etenee

Kokonniemen liikuntakeskus tulee koostumaan sekä jo olemassa olevista että uusista rakennuksista. Keskuksen on sanottu olevan Porvoon kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointihanke. Kaupunginvaltuusto on sitoutunut noin 40 miljoonan euron kustannustasoon. Sen taustalla on marraskuussa 2021 hankkeesta tehty loppuraportti, jossa oli listattu koko hankkeen eri toimintojen kustannuksia.

Kaupungin johdossa on kuitenkin tiedostettu tuon ajankohdan jälkeinen rakennuskustannusten voimakas nousu. Päivitetty kustannusarvio hankkeesta tehdään alkusyksystä.