Abloy aloittaa muutosneuvottelut – Joensuun lukkotehtaalla lomautuksia

Abloyn tavoitteena on sopeuttaa toimintojaan hiipuneen Suomen ja viennin kysynnän vuoksi. Neuvottelut voivat johtaa enintään 120 työntekijän lomautukseen tai enintään yhdeksän toimihenkilön tai ylemmän toimihenkilön irtisanomiseen. Lomautuksien arvioitu kesto on enintään alle 90 päivää.

Lisäksi yhtiö suunnittelee tuotannon, asiakaspalvelun, markkinoinnin ja tietohallinnon toimihenkilötehtävien mahdollista vähentämistä.

Neuvottelujen piirissä ovat Joensuun tehtaan lukkotuotannon työntekijät, Abloyn markkinointiosasto sekä Services-, IT-ja Operations -yksiköiden toimihenkilöt ja tai ylemmät toimihenkilöt.

Muutosneuvotteluiden arvioidaan kestävän enintään kaksi viikkoa.

Abloyn kotipaikka on Joensuussa. Abloy on yksi Joensuun alueen suurimmista yksityisistä työllistäjistä. Yrityksellä on noin 750 työntekijää Suomessa ja 240 ulkomailla.

Lue tästä lisää miten älylukko haastaa perinteisen lukon.