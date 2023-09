Rakennuttajakonsultti valitsi uuden johtajansa täysin alan ulkopuolelta – lupaa tuoda lisää energiaa ja innovaatioita

Suomen vanhimpiin yksityisomistuksessa oleviin rakennuttajatoimistoihin kuuluvassa Rappissa on tehty viime aikoina merkittäviä uudistuksia. Aiemmin nimellä Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultteina tunnettu yritys perustettiin 1990.

Nykyisin yhtiö on kolmen yrityksen rypäs ja siihen kuuluvat konsernihallintoon ja kehitykseen keskittyvä Rapp, ammattitilaajien hankkeiden rakennuttamisen ja työmaavalvonnan Rapp Valvontakonsultit ja taloyhtiöhankkeiden projektinjohtoon ja valvontaan keskittyvä Rapp Live.

Elokuun viimeisellä viikolla työnsä Rappissa aloittanut Erätuli-Kola on viime vuodet kehittänyt ja johtanut kollegansa kanssa perustamaansa Innovation Home -yritystä.

Yhtiö ehti avata viiden vuoden aikana yhdeksän coworking-paikkaa, sai toiminnan kannattavaksi vaikka koronan vuoksi eteen tuli jatkuvia toimintaympäristöä rajusti muuttaneita, haastavia aikoja. Yhtiöltä löytyy nykyisin jaettavat toimistot Espoosta, Helsingistä, Tampereelta, Leviltä, Singaporesta ja Los Angelesista. Viime vuonna ylittyi kahden miljoonan euron liikevaihto.

Piilaaksosta uusia ideoita

Erätuli-Kolan ja Rappin silloisen toimitusjohtajan, nykyisin kansainvälistymiseen ja hallitustyöhön keskittyvän Vesa Koskelaisen tiet kohtasivat Yhdysvaltain Piilaaksossa. Alue on tunnettu teknologiakehityksen ja innovaatioiden syntypaikkana, mutta myös energisestä verkostoitumisen pöhinästään.

”Olin kesällä Piilaaksossa ja tapasin Vesan. Hän alkoi kertoa Rapp-konsernista ja sen palveluksessa olevista huippuammattilaisista. Ensimmäisistä keskusteluista alkaen minulla oli vakaa tunne, että tähän halusin lähteä, koska arvomme ja Rappin tekemisen kulttuuri kohtasivat.”

Uudelle toimitusjohtajalle tärkeitä arvoja ovat kasvu-, innovaatio- ja kehityshakuisuus, mutta ennen kaikkea se, että ihmisistä pidetään hyvää huolta.

Valvontakonsultit on tehnyt vuosien varrella innovaatioita, joihin kuuluvat esimerkiksi hankintamuotojen soveltaminen, ryhmäkorjaushanke- ja tekniikkaseinäkonseptit. Yhtiön edellisen toimitusjohtajan Vesa Koskelaisen mukaan yhtiössä on innovoitu aikojen saatossa välillä enemmän ja joskus vähän vähemmän, mutta yhtiö on kaivannut myös uudistusta toteuttaakseen kasvusuunnitelmansa muuttuneessa työympäristössä.

Kehitystoimena ja vastaiskuna heikentyvää suhdannetta vastaan tehtiin myös päätös hakea lisää energiaa uuden toimitusjohtajan kautta.

Monipuolinen työura rakastutti myyntiin

Erätuli-Kola aloitti uransa parikymmentä vuotta sitten lentokentille erilaisia henkilöstöpalveluita tuottavan Airpron palveluksessa. Hän työskenteli siellä 14 vuotta ja yhtiö kasvoi tuon ajan kuluessa 40 työntekijästä 1 200 työntekijään. Hän oli Airpron uran aikana myös yhtiön johtoryhmässä ja hänellä oli liiketoimintavastuita henkilöstöhallinnon lisäksi.

”Asuimme Singaporessa, kun lapset olivat pieniä. Äitiyslomallani mietin mikä olisi minun seuraava unelmani tulevaisuuden työpaikoista. Singaporen vuosien jälkeen aloitinkin eläkeyhtiö Varmassa kehityspäällikkönä ja pääsin tekemään työtä Suomen suurimpien yhtiöiden kanssa. Näin konkreettisesti miten hienoja tuloksia voidaan saada aikaan, kun pidetään henkilöstöstä ja henkilöstön työkyvystä huolta.”

Varman aikoina Erätuli-Kola otettiin mukaan myös myyntityöhön ja hänellä oli vastuu 150 asiakkaan salkusta.

”Siinä rakastuin myyntityöhön. Sain tehdä töitä eri liiketoimintojen parissa tuotantotehtaista peliyhtiöihin, pääsin tapaamaan johtoa ja tutustuin erilaisiin prosesseihin ja yritysten eri vaiheisiin. Sain sieltä valtavasti oppia, mikä antaa tässä uudessa työssä itseluottamusta onnistua. Yritysten eri vaiheissa ilmestyvät usein samat ongelmat ja kehityssuunnat toimialasta riippumatta.”

Merkittävä käänne uralla tapahtui tapahtui vuosikausia sitten, kun Erätuli-Kola lähti puolisonsa mukaan työmatkalle, ensimmäistä kertaa Piilaaksoon. Edeltävänä iltana hän laittoi viestiä alueella silloin vaikuttaneelle filosofi Lauri Järvilehdolle ja kysyi mihin kannattaisi tutustua, ajatuksenaan lähinnä kuulla vinkkejä parhaista ravintoloista ja patikointireiteistä.

”Yön aikana Järvilehto oli tehnyt Linkedin-profiilistani CV:n ja lähettänyt sen 150 piilaaksolaiselle toimitusjohtalle ja tehnyt introja tapaamisiin. Se oli ensimmäinen kosketus paikan innovatiiviseen ja energisoivaan kulttuurin. Näin miten yhdessä eri alojen yrittäjät tekevät töitä saman pöydän äärellä. Siitä yhteisestä tekemisestä syntyi idea Innovation Home -yrityksen perustamiseen yhdessä lapsuudenystäväni Katjan kanssa.”

Miten kaupunki-infra ja tekoäly törmäytetään?

Innovation Homen toimitusjohtajan työn jälkeen Erätuli-Kola alkoi siirtyä ammattimaiseen hallitustyöskentelyyn, mutta alkoi kaivata sitä, että saisi keskittyä syvällisesti yritykseen, mitä työ nyt Rapp-konsernissa tuo tullessaan.

”Uudessa työssä kaiken pohja ja perusta on asiakkaiden ja Rappissa olevien ammattilaisten palvelujen yhteensaattaminen. Mukanani tulee myös positiivista energiaa. Yritysten upea historia ja pitkäjänteinen osaaminen tuo mahdollisuuden löytää myös asiakkaille sopivia ratkaisuja.”

Erätuli-Kolan mukaan tulevaisuuden kysymys on se, miten kaupunki-infra ja tilat palvelevat mahdollisimman hyvin käyttäjiä ja miten tekoäly voidaan valjastaa tukemaan tilojen loppukäyttäjien viihtyvyyttä vastuullisella tavalla.

”Valtava kiinteistö- ja rakennusalan 230 miljardin euron arvoinen markkina mahdollistaa hienoja mahdollisuuksia Rappin kaltaiselle riippumattomalle ja vakavaraiselle toimijalle.”

Petra Erätuli-Kola Syntymäpaikka: Espoo

Koulutus: AMK, erilaisia hallitustyöskentelyn koulutusohjelmia

Työuraa: Rapp, toimitusjohtaja 2023–; hallituksen jäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia useissa kasvuyrityksissä 2022–2023; Innovation Home, perustaja, toimitusjohtaja 2016–2022; Varma, kehitys- ja asiakkuuspäällikkö 2012–2016; Airpro, HR partner, työsuojelupäällikkö, lentokenttäasiakaspalvelija 1998–2012

Perhe 15- ja 16-vuotiaat lapset ja aviopuoliso

Harrastukset Vaeltaminen, jooga, kiipeily ja tennis

Seppo Hämäläisen

Juuso Hämäläisen

Valvontakonsulttien perustajanpoika ja työn jatkajanmukaan yrityksen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja sitä on tehty koko yrityksen 30 vuoden mittaisen historian ajan. Yrityksen rakenteeseen tehdyt muutokset, erilaiset organisaatiouudistukset ja onnistunut etätyön johtaminen sekä yrityskaasun painaminen ovat tukevana pohjana kohti vahvan kasvun kautta.

Erätuli-Kola kuvailee tilannetta monien Hämäläisen kanssa käytyjen keskustelujen kautta. Yhtiössä on toteutettu sen perustajalle olennaisen tärkeitä vastuullisuuden ja sosiaalisen vastuun teemoja jo pitkään, nyt ne on myös ymmärretty sanallistaa oikein.

”Puhumme samoista asioista ja kun arvomme kohtaavat, toinen ikään kuin syöttää koko ajan lapaan.”

Hankekannan eteen pitää tehdä paljon töitä

Hankkeita on kuvainnollisesti Alahärmästä Australiaan. Yrityksessä pyörii noin 250 hanketta vuosittain.

”Kaiken hankekannan hankkimiseksi pitää tehdä paljon töitä. Työhankinta toteutuu parhaiten kunnollisen hyvämaineisen yrityksen ja hyvän työnjäljen kautta. Se korostuu erityisesti, kun myymme asiantuntijuutta ja ihmisiä sekä kommunikointia. Siihen ei tarvitse aina edes insinööriä tai jäätävää rakennuttajaa ymmärtääkseen miten ihmisten kanssa tullaan toimeen ja mikä on asiakastarve.”

Hämäläinen on sanonut, että taitavan ja erinomaisen rakennuttajakonsultin ero näkyy siinä, miten ihmiset kohdataan. Ammattitaidon ja ”rentouden” takana on tehokkaasti ohjattu 80 ammattilaisen yritys, jonka menestyksestä kertovat myös talousluvut.

”Kaksi ihmistä on pienin yksikkö, jossa voi onnistua tai mennä pieleen.”

Alalla on viime aikoina nähty runsaasti keskittymistä, kun suuret yritykset ovat ostaneet pienempiä.

”Itsenäisyys ja riippumattomuus on myös tärkeää. Kun yritykset muuttuvat suuremmiksi, kehitys voi johtaa kilpailun heikentymiseen ja hankinnan kallistumiseen. Meidän kokomme on myös arvo. Meidän pitää muistaa, että tilaaja haluaa aina ostaa juuri itselleen sopivaa ja tarvittavaa asiantuntijuutta.”