Uusi työkalu kertoo eri välipohjaratkaisujen hiilipäästöt – käyttö on tehty hyvin yksinkertaiseksi

Työkaluun syötetään kaavailtu rakennustyyppi ja sen jänneväli, ja ohjelma kertoo, onko välipohja mahdollinen toteuttaa puusta vai tarvitaanko betonivälipohja. Lisäksi työkalu antaa vaihtoehtojen hiilidioksidipäästöt.

Sorvimon asiakkaat ovat toimitusjohtaja Lassi-Pekka Taskisen mukaan kertoneet, että hankkeiden esisuunnitteluvaiheessa on tähän asti ollut vaikea arvioida eri rakenneratkaisujen hiilidioksidipäästöjä konkreettisten numeroiden valossa. Lisäksi rakennuttaja on helposti valinnut betonirakenteen, jos rakennesuunnittelija on heti alkuun esittänyt jännevälin olevan liian suuri puurakenteille.