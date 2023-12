Aura Rakennus Uusimaalle kerrostalohanke Järvenpäässä

Järvenpään Mestariasunnot toteuttaa Wärtsilänkatu 4:ään Pajalan Helmeksi nimetyn seitsenkerroksisen vuokratalon, johon tulee monipuolinen asuntojakauma yksiöistä perheasuntoihin. Aran korkotukipäätöksen saaminen tämän vuoden puolella vaikutti merkittävästi tulevaan vuokratasoon. Urakkasopimus on allekirjoitettu Aura Rakennus Uusimaan kanssa.

Wärtsilänkatu 4:n tontilta syksyllä puretun liikekiinteistön tilalle tulee vuoden 2025 kesällä valmistuva asuinkerrostalo. Asuntojen vuokra määräytyy Aran ohjeistuksen mukaan kohtuuhintaiseksi.

Jos Aran korkotukilainapäätös olisi mennyt ensi vuoden puolelle, lainojen omavastuukorko olisi ollut korkeampi ja käynnistysavustuksen saaminen epävarmempaa. Asumiskustannuksissa tämä olisi tarkoittanut ensimmäisenä vuonna noin 1,6 euroa neliöltä kuukaudessa korkeampaa neliövuokraa.

Wärtsilänkadun hankkeen on arvioitu lähtevän liikkeelle maaliskuussa. Kohteen suunnittelusta on vastannut Raami Arkkitehdit. Talo on valmis kesällä 2025.