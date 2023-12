Miljardiluokan hanke ui vastavirtaan vaikeassa ajassa – lähes kymmenvuotisessa hankkeessa suhdannevaihtelut ovat riskien lisäksi mahdollisuus

Massiivinen miljardiluokan hanke porskuttaa eteenpäin, vaikka rakentamisen suhdannetilanne on haastava. Lähes kymmenen vuotta kestävässä Laakson yhteissairaala -hankkeessa riskeihin ja toimintaympäristön muutoksiin on varauduttu monilla eri tavoilla, kertoo SRV:n yksikönjohtaja ja allianssin projektipäällikkö Ossi Inkilä. SRV:n osuus Helsingin suurhankkeesta on noin 800 miljoonaa euroa.