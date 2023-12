Peabille Tampereen Vuokra-asuntojen historian suurin rakennushanke

Urakan arvo on noin 24 miljoonaa euroa ja se pitää sisällään kolmen 2-portaisen asuinkerrostalon rakentamisen. Rakennuksissa on 4-6 kerrosta, ja niihin tulee yhteensä 215 asuntoa. Kahdessa portaassa on kellarikerros. IV-konehuoneet sijoitetaan rakennusten ullakkokerroksiin.