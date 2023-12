Senaatin energiansäästöohjelma ylitti tavoitteet – suurin pudottaja Pasilan virastotalo

Senaatti-konsernin valtion tiloissa toteuttama energiansäästöohjelma on ylittänyt sille asetetut tavoitteet ja säästöä on kertynyt jopa odotettua enemmän. Senaatin mukaan valtion virastossa ja laitoksissa kanssa on säästetty syksystä 2022 lähtien energiaa noin 78 000 MWh. Se vastaa noin 10 000 kerrostalokaksion vuosikulutusta ja jopa 10 miljoonaa euroa.