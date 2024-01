Vuoden rakennuttaja ja rakennuttajakonsultti on valittu

Rakli ry on valinnut Vuoden rakennuttajaksi 2024 Senaatti-konsernin. Raklin mukaan Senaatilla on ollut keskeinen rooli rakennuttamisen eteenpäin viemisessä. Organisaatio on osallistunut aktiivisesti alan sopimus- ja toimintamallien sekä yleisen ohjeistuksen kehittämiseen.