Yhä tukea tarjolla öljylämmityksestä luopuvalle – avustuksia on myönnetty jo 27 000 hakijalle

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) myöntää edelleen suosittuja 4 000 ja 2 500 euron avustuksia öljylämmityksestä luopuville pientalojen omistajille. Avustuksia myönnetään niin pitkään kuin jäljellä oleva 35,6 miljoonan euron rahapotti riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2025 saakka. Samasta määrärahasta myönnetään avustuksia myös maakaasulämmityksen vaihtajille.

Avustusta voidaan myöntää yksityishenkilöille tai kuolinpesille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja uuden lämmitysjärjestelmän hankkimiseen, kun pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustuksen saamiseksi öljylämmitysjärjestelmä tulee poistaa kokonaan säiliöineen. Yhteen remonttiin voi saada vain yhdenlaisen valtionavustuksen tai kotitalousvähennyksen.

Avustusta on voinut hakea syksystä 2000 lähtien ja sitä on hakenut yli 32 000 pientalon omistajaa. Myönteisiä päätöksiä on tehty 88 prosentille hakemuksista. Avustus maksetaan vasta remontin toteuttamisen jälkeen ja tähän mennessä tukea on maksettu lähes 24 00 remontin toteuttaneelle.

Hakijoista 70 prosenttia on ilmoittanut vaihtavansa fossiilisen lämmityksen ilma-vesilämpöpumppuun, 19 prosenttia on ollut vaihtamassa maalämpöön ja 8 prosenttia kaukolämpöön. Pieni osuus hakijoista on päätynyt muihin ratkaisuihin, kuten sähkölämmitykseen, jota on täydennetty usein ilmalämpöpumpulla.

Vastaavanlaista avustusta voi hakea myös maakaasulämmityksestä luopumiseen. Avustus on myönnetty yli 1 000 kaasulämmityksen vaihtajalle.