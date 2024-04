Lujatalo rakentaa päiväkodin Kuopioon

Lujatalo on valittu Kuopioon rakennettavan Pyörön uuden päiväkodin rakentajaksi. Päiväkoti toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana. Rakennuksen pinta-ala on noin 2 800 neliömetriä ja hankinnan kokonaisbudjetti on noin 10 miljoonaa euroa.