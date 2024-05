GRK:lla havaittu väärinkäytös – johtanut työsuhteiden päättymisiin

GRK on toimittanut asiakkaalleen asfalttimassaa, joka ei ole täyttänyt asiakkaan laatuvaatimuksia ja on ollut sopimuksen vastaista. Asfaltissa on käytetty enemmän kierrätysasfalttia kuin asiakkaan kanssa oli sovittu. Siten toimitettu asfalttimassa on myös ollut tuotantokustannuksiltaan edullisempaa kuin tilattu tuote.