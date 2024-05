Purmo kiinnostaa myös Haieria – tarjoaa parempaa hintaa, mutta miettii vielä ostotarjouksen tekoa

Talotekniikka- ja lämmitysratkaisuja tarjoava Purmo sai aiemmin keväällä ostotarjouksen brittiläiseltä Project Grand Bidco Ltd:ltä. Nyt yhtiöstä on kiinnostunut myös Haier Smart Home Co Ltd, joka olisi niinikään valmis ostamaan Purmon osakekannan käteisvastikkeella.

Haierin lähettämän kiinnostuksenosoituksen mukaan osakkeenomistajille, joilla on C-osakkeita ja F-osakkeita ja jotka voidaan yhtiöjärjestyksen mukaan muuntaa C-osakkeiksi, tarjottaisiin 11 euroa osakkeelta. Niille osakkeenomistajille, joilla on F-osakkeita, ja joita ei voida muuntaa C-osakkeiksi, tarjottaisiin puolestaan 6,66 euron käteisvastiketta osakkeelta.

Purmon mukaan kyse on vasta kiinnostuksenosoituksesta ja sitovan ostotarjouksen tekeminen edellyttää vielä useiden ehtojen täyttymistä, kuten due diligence -tarkastusta ja Purmon hallituksen suositusta. Yhtiö muistuttaakin, että keskustelut Haierin kanssa ovat vielä varhaisessa vaiheessa, eivätkä ne välttämättä johda tarjouksen tekoon.

Samalla Purmo painottaa, että hallituksen yksimielinen suositus Project Grand Bidcon tekemästä vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksesta on edelleen voimassa. Sen tarjousvastike C-sarjan osakkeista on 9,91 euroa käteisenä jokaisesta Purmon liikkeeseen laskemasta C-sarjan osakkeesta. Osakkeiden yhteenlaskettu arvo on ostotarjouksen mukaan 392 miljoonaa euroa.