Rakennuslehden analyysi arvioi, missä kaupungissa asuntogryndille on jo edellytyksiä – Markkinatilanteessa isoa vaihtelua

Rakennuslehden markkinakatsaus osoittaa, että uusien omistusasuntojen markkina on erilainen eri puolilla Suomea. Aloitukset ovat edelleen pohjalukemissa ja myymättömien valmiiden asuntojen varasto on iso, mutta silti esimerkiksi Tampereen tilanne on huomattavasti kokonaisuutta valoisampi.