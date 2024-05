YIT:n hallituksen uusi puheenjohtaja Jyri Luomakoski vie yhtiötä yli pahimman kurimuksen – ”Erilaisia rakentamisen syklejä nähneenä tämä on ehkä haastavin”

Tänä keväänä YIT:n yhtiökokouksessa konsernin hallituksen puheenjohtajaksi valittu Jyri Luomakoski on ehkä rakennusalan ihmisten keskuudessa vähemmän tunnettu henkilö, sitä vastoin talotekniikka-toimialalla tuskin löytyy ketään, joka ei häntä tuntisi. Neljännesvuosisata Uponor-konsernin palveluksessa ja siitä viimeiset kolmetoista vuotta sen toimitusjohtajana nostivat hänet alan yhdeksi kärkihahmoksi sekä kiistattomien ansioidensa että ennakkoluulottoman asenteensa ansiosta.

Luomakoski nosti tänä päivänä hyvinkin korkealle noteeratut arvot, kuten eettisyyden, vastuullisuuden ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisen keskeisiksi tavoitteiksi jo vuosikymmen sitten yrityksen toiminnan kulmakiviksi johtaessaan Uponoria haasteellistenkin aikojen läpi. Talousmiehen koulutuksen saaneena hän silti näki yrityksen toiminnalla olevan muitakin merkityksiä kuin pelkästään rahallisen arvon tuottaminen ja näki näiden arvojen välttämättömyyden yrityksen menestymiselle ennen kuin niistä tuli valtavirtaa.

”Me otimme vastuullisuusasiat huomioon jo kymmenen vuotta sitten tehdessämme investointipäätöksiä. Siinä oli käytössä tietyt arviointisabluunat, joista näimme muun muassa investoinnin hiilijalanjäljen”, Luomakoski kertoo.

Vastuullisuusasiat ovatkin aina olleet strategian ytimessä Luomakosken johtamissa yrityksissä. Rakennetun ympäristön merkityksellisyyden kannalta esimerkiksi purettavien rakenneosien uudelleenkäytöllä on tärkeä rooli, kun pyritään vähentämään ympäristölle aiheutuvaa kuormaa.

”Raportointi itsessään on vain pieni osa tätä kokonaisuutta, mutta se tuo tärkeän asian näkyviin ja vielä yhteismitallisesti. Tämä herättää tietoisuutta, ja on kyse sijoittajasta tai kuluttajasta, niin se auttaa tekemään vastuullisia valintoja”, Luomakoski korostaa.

”Siksi tämä on oikeasti tärkeä asia koko maapallon olemassaolonkin kannalta, eikä pelkästään Brysselin hypetystä. Mutta tässä on vielä paljon tekemistä ja se luo myös uusia mahdollisuuksia ja kilpailuetua fiksuille yrityksille.”

Ettei totuus kuitenkaan unohtuisi, niin ei Luomakosken aika Uponorilla ollut mitään viherpipertämistä. Hänen johdollaan pörssiyhtiön arvo lähes nelinkertaistui ja tulosta takova osinkokone saavutti vankan jalansijan omalle toimialallaan usealla mantereella.

Lisäksi Luomakosken valtakaudella toteutettiin yksi alan teollisen historian suurimmista fuusioista, kun Uponor ja KWH-yhtymä yhdistivät vuonna 2012 yhdyskuntatekniset liiketoimintansa.

Hallituksen ja operatiivisen johdon toimet pidettävä selkeästi erillään

Uponor-historiasta löytyvät kenties myös ne eväät, joilla YIT:n hallituksen avulla suurrakentaja selviää rakennusalaa koettelevan pahimman kurimuksen ylitse. Luomakoski haluaa kuitenkin korostaa hallituksen ja yrityksen operatiivisen johdon rooleja.

”Hallitus tukee ja valvoo johtoa omistajien puolesta, mutta ajathan eivät ole helpot ja erilaisia rakentamisen syklejä nähneenä tämä on ehkä haastavin. Kun aloitin Uponorin toimitusjohtajana vuonna 2008 finanssikriisin iskiessä, niin päämarkkina-alueistamme Pohjois-Amerikan asuntorakentaminen tippui 75 prosenttia ja Espanjan 95 prosenttia”, Luomakoski muistelee.

”Nyt Suomi on päässyt samaan liigaan. Onkin suuri luottamuksen osoitus omistajilta, että tähän tehtävään ovat minut valinneet ja valintaan on varmaan vaikuttanut myös se työ, mitä olen tehnyt aiemmin sekä YIT:n että muiden yhtiöiden hallituksissa.”

”Itse miellän, että tuon hallitukseen mukanani sitä kokemusta, mitä olen saanut eri markkinoista ja eri yhtiöistä sekä rakennusalan läheltä että vähän kauempaakin. En kysele, mitä teette ensi viikolla, vaan ennemminkin sparraan, kuten oletteko harkinneet tällaisia toimia tai miettineet uusia perspektiivejä”, Luomakoski kertoo.

”Haluan olla ennemminkin positiivisesti haastava, että eri aspektit tulevat huomioiduksi.”

Luomakoski haluaa kuitenkin korostaa hallituksen ja operatiivisen johdon eri rooleja.

”Hallitus tukee ja valvoo johtoa omistajien puolesta, ja hallituksen tehtävä on katsoa isoa kuvaa sekä pitkää kuvaa. Toimitusjohtaja johtaa yhtiötä, organisaatiota ja päivittäistä tekemistä. Olisi karmea yhtälö, jos tähän soppaan hallitus tunkisi omat sormensa.”

Metsästystä ja metsänhoitoa aktiivisesti harrastava Luomakoski nostaa esimerkin tutusta ympäristöstä: ”Jos olet metsässä hoitamassa puita, on perspektiivi eri kuin sillä, joka katsoo ulkoa koko metsää. Metsänhoitajalla ja arboristilla on eri tehtävä, ja jälkimmäinen keskittyy käsillä olevaan ongelmaan, kun toinen voi hyödyntää droonikuvaa.”

Pörssissä toiminta haasteellista pienillä markkinoilla

YIT:n ohella hallitusammattilaiseksi ryhtynyt Luomakoski toimii myös Fiskarsin ja Purmo Groupin hallituksissa. Kaikissa yhtiöissä hän toimii myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana – omien sanojensa mukaan ”vanha talousseepra ei ole kokonaan päässyt raidoistaan eroon”.

Kuten Uponor jo aiemmin myös suhteellisen tuore pörssiyhtiö Purmo on nyt poistumassa Suomen pörssistä. Luomakoski huomauttaa, että esimerkiksi Uponor on hyvin kansainvälinen yritys, jolla on hyvin vähän bisnestä Suomessa, ja Purmolla vielä vähemmän.

”Tällaisena periferisenä markkinana Suomessa ei näkyvyyttä juuri ole saatu, ja kun maailmalla myrskyää, niin ensimmäisenä reaktiona näille markkinoille tehdyt sijoitukset likvidoidaan pois. Näin kävi myös finanssikriisissä; ulkomainen omistus pakeni Suomesta”, Luomakoski kertoo.

Jos ei juurikaan ole ostajia eikä myyjiä, kaupankäynti taantuu eikä yritykselle synny oikeaa arvoa.

Yhtiöissä sinänsä ei Luomakoski näe puutteita, ne ovat menestyviä kansainvälisen liigan pelureita, osa toki hyvinkin kapealla markkinasektorilla.

”Eikä pörssiyhtiöillä muutoinkaan helppoa ole. Niissä on talousihmisillä, viestinnällä ja juristeilla kovasti töitä, mikä ei näy lainkaan loppuasiakkaan arvonluonnissa. Eikä se työ ratkaise esimerkiksi elinympäristön tarpeita millään tavalla.”

Luomakoski korostaa, että rakennettu ympäristö on suuri hiilijalanjäljen lähde ja kaikilla edellä mainituilla yhtiöillä on roolinsa sen tilanteen parantamiseksi. Se on myös osa-alue, jossa Pohjois-Euroopassa on kertynyt paljon osaamista.

”Näitä ratkaisuja eikä vain sanomaa pitäisi levittää maailmalle. Joissain tilanteissa pääomasijoittajan kautta toiminta voi olla myös tehokkaampaa tai ketterämpää. Mutta esimerkiksi vastuullisuusraportointi koskee yhtä lailla listautuneita kuin muitakin suurempia yhtiöitä.”

Luomakoskella meneillään jo neljäs työura

Luomakoski on tehnyt jo kolme työuraa. Ensin tietotekniikka-alalla Spontelin tietotekniikka -ryhmässä Suomessa ja Saksassa, sitten merenkulku- ja vakuutusagentuuriliike Krogiuksella ja lopuksi Asko-Uponorilla vuosina 1996–2021 jo ennen Uponorin itsenäistymistä.

Luomakoskella oli aikanaan myös oma it-alan yritys 1980-luvulla, kun tietokoneet olivat puuta ja miehet rautaa.

Nyt on siis meneillään jo neljäs työura, mutta nyt hallitusammattilaisen roolissa.

”33 vuoden ajan lensin melkein viikoittain jonnekin päin maailmaa. Hallitustyöskentely onkin yksi hyvä tapa hyödyntää sitä pitkää ja hyvin monessa syklissä karttunutta osaamispääomaa”, Luomakoski kertoo.

”Ja onhan tämäkin yksi varteenotettava tapa varmistaa, ettei tule vapaa-ajan ongelmia.”

Luomakosken mukaan hallitustyökin on palkitsevaa, kun johdettavana on mielekkäitä yhtiöitä, joiden liiketoimintaan on hyvä samaistua, liiketoiminnalla on selkeä tarkoitus ja yhtiössä on hyvä johto, jonka kanssa on kiva viedä asioita eteenpäin.

”Hallitushan on myös eräänlainen työpaikka, koska sielläkin on oma tiiminsä. Siinä missä päivätyössä saavutaan päivittäin konttorille, niin frekvenssi on harvempi, mutta tässäkin voi oppia kollegoiltaan ja oma osaaminen kasvaa”, Luomakoski toteaa.

”Ja kun firmat ovat erilaisia, se myös rikastuttaa. Useilla toimialoilla on se vika, että ne ovat hyvin sisäänpäin lämpeneviä. Totta kai hallituksissa pitää olla syvääkin toimialaymmärrystä, mutta joskus on hyvä olla se viattomia kysymyksiä esittävä taho, joka ei ole niin syvällä siinä toimialassa eikä ota kaikkia asioita annettuna.”

Luomakosken mielestä se tuo mukanaan moniulotteisuutta eli diversiteettiä, mitä hallituksiin haetaankin. ” Sehän ei ole vain sukupuoleen liittyvä käsite.”