Jatke rakentaa Asuntosäätiölle asumisoikeusasuntoja Helsingin Kruunuvuorenrantaan

Asuntosäätiö ja Jatke Uusimaa oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen 103 asumisoikeusasunnon rakentamisesta Helsingin Kruunuvuorenrantaan. Työt alkavat heinäkuussa, ja asunnot valmistuvat alkuvuodesta 2026.

”Uuden hankkeen aloittaminen on merkittävä hetki, erityisesti nyt, kun rakentamisen markkinatilanne on pahempi kuin miesmuistiin. Hanke on erittäin tervetullut lisä tilauskantaamme”, Jatke Uusimaa oy:n toimitusjohtaja Janne Mönkkönen sanoo tiedotteessa.

Asumisoikeuskohteet rakentuvat neljästä 6-8-kerroksisesta kerrostalosta sekä kahdesta 4-kerroksisesta luhtitalosta ja ne rakennetaan kahdelle tontille. Toiselle tulee 52 asumisoikeusasuntoa ja toiselle 51. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä viiden huoneen asuntoihin. Kohteiden suunnittelusta on vastannut arkkitehtitoimisto A6.