Rakennuslehteä voi nyt myös kuunnella

Kuuntele juttu

Rakennuslehden juttuja voi nyt myös kuunnella lehden verkkosivuilla. Sivustolle on liitetty tekoälypohjainen koneäänilukija, jonka avulla kaikki jutut on mahdollista lukemisen lisäksi myös kuunnella.

Lukija on tarjolla tilaajille kaikissa jutuissa ja ei-tilaajille niissä jutuissa, jotka ovat vapaasti kaikkien luettavissa.

Lukija löytyy jutun kuvan alta, ja kolmiopainiketta painamalla pääsee kuuntelemaan jutun sekä näkee, kuinka kauan jutun kuunteleminen kokonaan kestää. Puhenopeutta voi myös säädellä hitaammaksi tai nopeammaksi.

Koneäänilukijan on toteuttanut A.i.mater-yritys, jonka palvelu on käytössä monilla verkkosivuilla. Lukijan teknisestä toteutuksesta Rakennuslehden verkkosivuille on vastannut Morgan Digital.