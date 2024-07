Lapti urakoi Kurun yhtenäiskoulun Ylöjärvellä

Kuuntele juttu

Lapti ja Ylöjärven kaupunki ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Kurun uuden yhtenäiskoulun suunnittelusta ja rakentamisesta Ylöjärvellä. Rakentaminen alkaa tänä syksynä.

Kurun yhtenäiskoulun urakkasumma on noin 8,5 miljoonaa euroa. Uusi koulurakennus on laajuudeltaan noin 2 500 bruttoneliömetriä. Lisäksi urakassa saneerataan yhtenäiskoulun vanhoja taide- ja taitoaineiden sekä luonnontieteiden tiloja.

Rakennustyöt valmistuvat loppuvuodesta 2025. Ensimmäinen lukukausi yhtenäiskoulussa alkaa alkuvuodesta 2026.

Urakkaan kuuluu optiona myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat, joiden toteutuksesta Pirkanmaan hyvinvointialue päättää syksyllä 2024.

Yhtenäiskouluun tulee opetustilat esiopetuksen ja vuosiluokkien 1–9 reilulle 250 oppilaalle. Opetusluokkien lisäksi luokkien käytössä on pienryhmätiloja. Opetusta on mahdollista laajentaa myös luokkien yhteydessä oleviin soluauloihin, jotka on teemoitettu ikätasoisesti.

Koulun aula, pääportaikko ja ruokasali muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa koulun omien ja iltakäyttäjien tilaisuuksien järjestämisen.

Koulurakennuksesta tulee A-energialuokkaa. Rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelijärjestelmä.

Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen sanoo, että koulun jatkosuunnittelussa tullaan osallistamaan myös tulevia käyttäjiä, jotta varmistetaan tilojen ja teknisten ratkaisujen vastaavan kouluyhteisön tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Lapti on toteuttanut aiemmin useita kouluja, kuten esimerkiksi Emäkosken koulun Nokialla ja Kaurialan koulun Hämeenlinnassa. Lisäksi Lapti rakentaa tällä hetkellä Ylöjärven Vuorentaustan koulun laajennusosaa.