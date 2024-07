Savolaisyhtiö kehitti kylpyhuonemoduulin kevytbetonista

Kuuntele juttu

Kiuruvedellä sijaitseva Modello on lähtenyt vakavissaan kehittämään rakentamiseen kivirakenteista kylpyhuonemoduuliratkaisua. Muista valmistajista poiketen moduulin rakenne pohjautuu kevytbetoniin, missä piilee koko homman juju.

Myyntijohtaja Aki Pelkonen kertoo jonkun aikanaan todenneen: ”Se, joka pystyy betonista valamaan kuution, pääsee pitkälle”. Ja siitä Modellon ratkaisussa on pitkälti kyse: moduuli valmistetaan kivirakenteisena saumattomana valuna.

Perinteisesti kylpyhuonemoduuli on rakennettu betonilaatan päälle erillisenä runkoratkaisuna. Siinä on käytännössä samat työvaiheet kuin työmaalla, ja ainoa etu syntyy siitä, että työ tehdään tehdasoloissa.

”Valamalla tehtäessä tehdastilaa tarvitaan vähemmän ja rakenne on yksinkertainen ja tiivis. Lisäksi se painaa kivirakenteisenakin vähemmän kuin vastaavat tuotteet”, Pelkonen kertoo.

Kevytbetoni hylkii jo luontaisesti vettä, mutta vedeneristyksen varmistamiseksi moduuliin asennetaan vedeneristyskangas jo valuvaiheessa. Tasalaatuisena eriste on sekä veden- että höyryntiivis. Sen päälle asennetaan laatoitus, sitten kalustus ja viimeiseksi vesihanat.

”Moduuli on myös ulkopinnaltaan valmis, eikä sitä tarvitse enää työmaalla levyttää, mikä säästää työmaalla aikaa ja vaivaa. Lisäksi rakenneratkaisu on erittäin sopiva puukerrostalokohteisiin.”

Käytännössä moduulin rungon eliniän pitäisi olla sama kuin kohteilla, joihin niitä asennetaan. Lisäksi valmistustekniikka mahdollistaa vedeneristyksen asentamisen suoraan tuotteen pintaan, jolloin se saadaan siihen virheettömästi ja saumattomasti.

Kotopron perustajat sijoittivat yhtiöön

Alkujaan vuonna 2019 perustettu yritys sai pari vuotta sitten yllättävää taustatukea ja ison panoksen liiketoimintaansa, kun Kotopron aiemmin perustanut ja omistanut yrittäjäpariskunta Maisa ja Samuli Suomala sijoittivat yritykseen. Tämän ansiosta Kiuruvedelle voitiin rakentaa uusi tehdas, joka hyödyntää valmistuksessa itse kehitettyä osaamista. Tehdas on avattu hiljattain.

Samuli Suomalalla oli iso rooli myös yrityksen kätilöinnissä, koska hän tunsi sekä yrityksen perustajan ja toimitusjohtajan Janne Tallgrenin että kevytbetoniosaamisen hallitsevan Jukka Markkasen ja yhytti miehet kimppaan. Näin yhdistyi moduuliosaaminen kivirakenteeseen ja menestystarina pääsi alkamaan.

Yllättävää kyllä, kokonaan kivirakenteisena moduuli on satoja kiloja kevyempi kuin vastaava betoniseen pohjarakenteeseen pohjaava moduuli. Pelkosen mukaan kylpyhuonemoduulit skaalataan asiakkaan toivomaan mittaan.

”Suunnitteluvaiheessa myös keittiön vaatima talotekniikka on yhdistettävissä moduuliin tekniikkavarauksin.”

Pelkonen kertoo, että myynti sujuu näinä aikoina poikkeuksellisen hyvin, osin rakentamisen alakulon vuoksi.

”Tämä on sopiva ajankohta kertoa tuotteestamme, kun työmailla on hiljaista. Nyt urakoitsijoillakin on aikaa kuunnella ja kehittää omaa tuotantoaan”, Pelkonen sanoo.

Maisa Suomala kertoo lähteneensä yrityksen markkinointiin, kun Kotopro oli myyty. Puoliso Samuli istuu yhtiön hallituksessa.

”Kotoprolla haimme muutosta rakennusalalle, Modello on meillekin taas jotain uutta”, Maisa Suomala sanoo.