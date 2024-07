SRV Rakennusta vastaan nostettiin kanteita

Kuuntele juttu

SRV Yhtiöt oyj:n tytäryhtiö SRV Rakennus oy:tä vastaan on nostettu sen rakentaman, Jyväskylän Palokassa sijaitsevan kerrostalon vuoden 2020 tulipaloon liittyviä kanteita Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Tilaajien ja vakuutusyhtiöiden vireille laittamien kanteiden yhteenlaskettu summa on noin 8 miljoonaa euroa.

Yhtiön tiedotteen mukaan se on eri mieltä kanteista. Ulkopuolisten oikeudellisten arvioiden perusteella kanteiden hylkäämiselle on olemassa vahvat perusteet. SRV on rakentanut kohteen kokonaisurakkamuodolla tilaajien laatimien suunnitelmien mukaan, ja vuoden 2020 tulipalon ja sen leviämisen syynä ovat olleet rakennuksen puutteelliset suunnitelmat.

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä tietoa kanteiden käsittelyn aikataulusta.