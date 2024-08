Jalon Uusimaa urakoi kerrostalon Espoossa

Kuuntele juttu

Espoon Asunnot on allekirjoittanut urakkasopimuksen Jalon Uusimaan kanssa 114-asuntoisen kerrostalokohteen rakentamisesta osoitteeseen Finnoonkallio 2.

Syyskuussa rakenteille lähtevä Finnoonkallio 2 koostuu kahdesta kahdeksankerroksisesta pistetalosta, joissa molemmissa on yksi porrashuone. Asuntojen koot vaihtelevat 36,5-neliöisistä yksiöistä 89,5-neliöisiin perheasuntoihin.

Uudiskohteen arvioitu valmistuminen on huhtikuussa 2026.

Finnoon alue on tällä hetkellä yksi Espoon merkittävimmistä kehityshankkeista, jota kaupunki kehittää kestävän kaupunkirakentamisen mallialueena. Alueelle määritellyt kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat energiatehokkuuden parantamista ja hiilijalanjäljen vähentämistä rakennusten koko elinkaaren ajan.

”Edistämme Finnoon kestävää rakentamista pilotoimalla vähähiilistä betonia Finnoonkallio 2:ssa. Hyödynnämme hankkeesta saatuja oppeja myös tulevissa projekteissamme. Vähähiilinen betoni on osa ilmastotiekarttamme toimenpiteitä, joilla tavoittelemme 40 prosenttia päästövähennystä uudisrakentamisessa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasoon verrattuna”, Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä kertoo tiedotteessa.

Finnoonkallio 2:ssa vähähiilistä betonia hyödynnetään eniten päästöjä aiheuttavissa betonirakenteissa, kuten perustuksissa, ontelolaatoissa, väliseinä- ja sisäkuorielementeissä.

”Olemme määritelleet betonin hiilipäästöjen tavoitetasoksi keskiarvoa 15 prosenttia pienemmät päästöt (BY – vähähiilisyysluokituksen tason GWP.85). Ennakkoselvityksen pohjalta tehdyt laskelmat osoittavat, että tämä vastaa lähes 200 000 kgCO2e absoluuttista päästövähennystä”, Räihä sanoo.

Hankkeessa tehdyt ratkaisut vähentävät elinkaaren aikaisia päästöjä kuitenkin eniten asumisvaiheessa.

Myös päästötön energia tarjoaa merkittävän vähennyspotentiaalin.

Finnoonkallio 2 on Espoon Asunnoille yli 21 miljoonan euron investointi. Projekti on Espoon Asuntojen ja Jalon Uusimaan ensimmäinen yhteistyöhanke. Jalon Uusimaan toimitusjohtaja Ville Kettunen sanoo, että rakennusalan haasteellisessa markkinatilanteessa Espoon Asunnot on yritykselle tärkeä uusi kumppani.