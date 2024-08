Kontion jättisopimuksen takana on miljardööri, joka löysi suomalaisyhtiön – ”Tontit on hankittu ja rahoitus on kunnossa”

Kontiotuotteen keskiviikkona julkistama 250 miljoonan euron arvoinen puitesopimus on pitänyt yhtiön toimitusjohtajan Mika Rytkyn kiireisenä. Puhelin on soinut ja viestejä tulvii. Rytkyn jättimäisestä vientisopimuksesta kertovaa Linkedin-päivitystä on torstaiaamupäivään mennessä katsottu satoja tuhansia kertoja.