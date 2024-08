Raision Tiedepuiston koulun työmaa vaatii työmaalogistiikalta erityisen paljon – tavaran on oltava paikalla puolen tunnin tarkkuudella

Raision Tiedonpuiston koulun työmaalla on kolme erityispiirrettä. Tietomallinnus on viety tavallista pidemmälle, työmaalla on erityinen järjestelmä työmaa-aikaisen lämmitys- ja jäähdysenergian tuottamiseen ja työmaalla on erittäin korkea kierrätysaste. Kohde on Rakennuslehden Vuoden työmaa -ehdokas.