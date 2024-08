Työntekijä kuoli työtapaturmassa GRK:n ratatyömaalla

Kuuntele juttu

GRK:n tiedotteen mukaan työtapaturma tapahtui GRK:n sähkörata- ja päällysrakenneprojektissa Tikkurilassa.

”Haluan välittää osanottomme uhrin omaisille, hänen lähipiirilleen sekä kaikille hänen kanssaan työskennelleille”, GRK-konsernin riskienhallintajohtaja Timo Pinomäki sanoo.

GRK on ollut onnettomuudesta yhteydessä viranomaisiin ja informoinut heitä. GRK auttaa viranomaisia onnettomuuden tutkinnassa ja tekee myös oman tutkintansa onnettomuuteen johtaneista syistä varmistaakseen omien toimintatapojen aukottomuuden jatkossa.

”Yhtiönä meidän on aina tehtävä kaikkemme, jotta jokaisella on mahdollisuus turvalliseen työympäristöön. Turvallisuus on asia, josta emme halua tinkiä missään olosuhteissa”, Pinomäki sanoo.

GRK tarjoaa kriisiapua sekä projektissa työskenteleville että muulle henkilöstölleen.