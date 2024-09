Askola aikaisti miljoonien kouluhanketta vuodella

Kuuntele juttu

Askolan kunta investoi ja uudistaa kirkonkylän koulukeskusta. Kunta remontoi Linnankoskentiellä sijaitsevan koulukeskuksen tiloja ja rakentaa uudet tilat lukiota varten.

Investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 5,2 miljoonaa euroa. Se kattaa sekä uudisrakentamisen että remontin. Hanke toteutetaan KVR-urakkana.

Alun perin investointihanke oli suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2025, mutta Askolan kunnanvaltuusto päätti aikaistaa hankkeen aloittamista.

Uudet lukiotilat sijoitetaan koulukeskuksessa puretun A-siiven paikalle, johon nousee betonielementtirunkoinen noin 1000 neliömetrin laajuinen uudisrakennus. Rakennukseen tulee muunneltavien opetustilojen lisäksi monitoimitiloja, jotka ovat koko koulukeskuksen ja kunnan nuorisotoimen käytössä.

Rakentaminen on käynnissä. Uudisrakennuksen arvioitu valmistuminen on elokuussa 2025. Käyttöönotto on lokakuuhun 2025 mennessä.

Samassa yhteydessä koulukeskuksen C-osan tiloja remontoidaan ja lvis-tekniikkaa uusitaan.