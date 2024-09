E.M. Pekkinen hakee itseään konkurssiin – yhtiö on perustettu jo vuonna 1960

Kuuntele juttu

E.M. Pekkinen on ajautunut pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin. Yhtiö hakee itseään konkurssiin. Konkurssihakemus on jätetty Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Asian vireilletulopäivä on 3.9.2024.

Myös E.M. Pekkisen tytäryhtiö, maa- ja kallioporauksiin erikoistunut Fingeo hakee itseään konkurssiin. Fingeon liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa vuonna 2023. Yhtiö teki tappiota 56000 euroa.

Kauppalehden tietojen mukaan E.M. Pekkisen liikevaihto oli vuonna 2023 46,2 miljoonaa euroa. Liiketulos oli miinuksella 1,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön henkilömäärä on 101.

E.M. Pekkinen on Erkki Pekkisen vuonna 1960 perustama perheyritys.

