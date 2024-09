Miljardööri rakennuttaa Helsinkiin entisaikojen jugend-tyylisiä kerrostaloja

Kohteen rakennuttaja on Anttosen yhtiö Keele oy. Hankkeen taustoista kertoi ensimmäisenä Helsingin Uutiset. Kohde on valmistuessaan Helsingin kaupungin ensimmäinen, jugendia muistuttava "vanhan ajan" kortteli. Aiemmin kaupunkiin on rakennettu yksittäisiä uusvanhoja taloja esimerkiksi täydennysrakentamisen yhteydessä.