Rakennustuotteiden laatu -säätiö palkitsi jälleen ansioituneita opinnäytetöitä

Kuuntele juttu

Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sr:n on vuotuisessa Pro Quality -tapahtumassa keskiviikkona palkinnut vuoden merkittävimpiä rakentamisalan opinnäytetöitä. Pro Quality -palkinnolla halutaan kannustaa alan opiskelijoita ja oppilaitoksia tutkimaan alaa ja kehittämään innovatiivisia ratkaisuja tämän päivän toimintaympäristöön.

Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa jaettiin 5000 euron arvoiset Pro Quality -palkinnot kahdelle tohtorin väitöskirjalle sekä viidelle diplomityölle. Opinnäytetyöt ovat valmistuneet kuluvan vuoden tai viime vuoden aikana.

Palkittavien opinnäytetöiden edellytettiin käsittelevän rakennustuoteteollisuuden, talotekniikan ja rakentamisen laadunhallintaa, sekä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvien haittavaikutusten eliminointia.

”Säätiö voi antaa avustuksia ja apurahoja muun muassa oppilaitoksissa suoritettaviin opinnäytetöihin ja jatko-opintoihin liittyvään tutkimustyöhön. Tänään on jaettu seitsemän Pro Quality -palkintoa, joilla halutaan nostaa esille rakentamisalan osaamista, jota korkeakouluissamme syntyy vuosittain. Palkitsemisella halutaan myös kehittää koulujen ja säätiön yhteistyötä. Nämä valmistuneet ovat tehneet esimerkilliset opinnäytetyöt”, toteaa säätiön toimitusjohtaja Jaakko Tuominen.

Pro Quality -palkintojen voittajat valitaan yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Koulut ehdottavat säätiölle ansioituneita opinnäyteitä, joista se valitsee Pro Quality -palkinnon voittajat.

Vuonna 2024 palkintojen saajat ovat:

• Jesse Lietzen, Tampereen yliopisto, tohtorin väitöskirja

Computational Prediction of Impact Sound Insulation of a Timber Floor Based

• Yuchen Ju, Aalto-yliopisto, tohtorin väitöskirja

Kerrostaloasunnon viilennysjärjestelmän hankesuunnittelu

• Atte Kurko, Tampereen yliopisto, diplomityö

Jälkijännitetyn palkin leikkauskestävyys

• Henri Tähkänen, Aalto-yliopisto, diplomityö

Nesteputkijäähdytteisen massiivivalubetonin fysikaalinen mallinnus

• Johannes Simola, Aalto-yliopisto, diplomityö

Hybrid heating systems and comprehensive commissioning process

• Juuso Järviö, Tampereen yliopisto, diplomityö

Taloteknisen toteutussuunnitteludokumentoinnin kehittäminen

• Niklas Sundström, Aalto-yliopisto, diplomityö

Potential use of low-carbon concretes for low and intermediate level nuclear waste repositories