Hervannan kirkko korjataan hallitusti vanhaa jäljitellen – ”Tässä kohteessa ei ole olennaisinta tehdä mittoja millilleen”

Tampereen eteläosassa sijaitseva Hervanta on arkkitehtuuriltaan varsin yhtenäinen. Tämä on seurausta siitä, että sama arkkitehtipariskunta on suunnitellut niin sanotun Hervannan akselin kaikki rakennukset. Hervannan kirkon ja vapaa-aikakeskuksen lisäksi punatiilisävyt hallitsevat koko kaupunginosan keskustaa, mikä tuo mieleen Espoon Otaniemen – siitä huolimatta, että siellä Pietilöiden käsialaa on sävyiltään muusta Otaniemestä poikkeava Dipoli, joka nykyisin toimii Aalto-yliopiston päärakennuksena.