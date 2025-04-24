Vuoden diplomi-insinööriksi valittu Elina Yli-Luukko pitää Pohjois-Suomen rakentajien ja nuorten puolta Vuoden 2025 rakennusalan diplomi-insinööriksi on valittu Pohjois-Suomen rakennusklusterin toiminnanjohtajana Elina Yli-Luukko.

Yli-Luukko on työskennellyt yli 30 vuotta vaativan rakennesuunnittelun ja alan kehittämisen parissa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Palkintoperusteluissa kiitetään muun muassa laadukasta ja innovatiivista insinööriosaamista, positiivista vuorovaikutusta rakennusalalla sekä keskeistä roolia rakennus- ja rakennetekniikan edistämisessä, kehittämisessä ja vireyttämisessä Pohjois-Suomessa.

Kehuja saavat myös erinomaiset yhteydet elinkeinoelämään.

”Yli-Luukko on saanut klusterin toiminnan lentoon alan haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta. Lisäksi hän huomioi myös nuoret, kannustaa heitä alalle ja uralla eteenpäin”, RIL:n hallitus kiittelee.

Rakennesuunnittelijana Yli-Luukon työlistalta löytyvät esimerkiksi Oulun Tulevaisuuden sairaala 2030-hanke, Kampin keskus Helsingissä sekä Nokia Research Center Ulmissa.

Esihenkilö- ja johtotehtäviin hän on noussut oman suunnittelijauransa ohessa. Yli-Luukko on työskennellyt vuosien saatossa mm. A-Insinööreissä ja Aaro Kohonen oy:ssä.

Verkostoja myös vientimarkkinoille

Palkittu diplomi-insinööri on tunnustuksesta hämmästynyt, mutta myös aidosti ilahtunut.

”Tämä on mielestäni kädenojennus sekä klusterityölle että Pohjois-Suomelle”, Yli-Luukko toteaa.

Hänet valittiin klusterin toimitusjohtajaksi pari vuotta sitten. Interreg Aurora Scabeac -hankkeessa on luotu suhteita Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan. Yhteistyö jatkuu Tiny Homes-konseptin parissa.. Lisäksi kiikarissa ovat kalottialueen vihreän siirtymän miljardihankkeet.

Verkkoja viritellään myös Ukrainan suuntaan. Klusterilla on jo aiesopimus pienistä puutaloista Kiovan lähellä sijaitsevan Vasilkievin asuntomessualueelle.

”Puurakentamiseen liittyvän osaamisen vienti Ukrainaan on tärkeää, koska he haluavat jälleenrakentaa maataan kestävän kehityksen ehdoilla. Mukana olevat pohjoissuomalaiset yritykset voisivat perustaa sinne sisar- tai tytäryrityksen, joka jatkaisi tuotantoa pitemmällä tähtäimellä”, Yli-Luukko pohtii.

Nuoret osaajat iso huolenaihe

Pohjois-Suomen rakennusklusterin painopisteiksi on kirjattu myös kiertotalous sekä hiilineutraalit ja energiatehokkaat tulevaisuuden talot.

Yksi keskeinen ja pitkälle tulevaisuuteen kantava työsarka on alan vetovoiman parantaminen etenkin nuorten keskuudessa. Nykysuhdanteessa ja lomautusuutisten keskellä se ei ole helppo tehtävä.

”Tarvitsemme lisää nuoria opiskelijoita ja vastavalmistuneet ammattilaiset olisi saatava myös pysymään alalla, taantumasta huolimatta”, Yli-Luukko toteaa.

Myös toimialaan liittyvissä vanhentuneissa mielikuvissa on edelleen murtamista.

”Yksi houkutuskeino olisi korostaa, että rakennusalalla pääsee konkreettisesti edistämään kestävää kehitystä, kiertotaloutta ja digitalisaatiota.”

Valinnan julkisti RIL kevätkokouksensa yhteydessä Tampereella. RIL on jakanut Vuoden DI-palkinnon vuodesta 1997 lähtien. Viime vuonna sen sai Tampereen teknillisen yliopiston professori Juha Vinha.