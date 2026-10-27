Adapteo perustaa uuden kehitysyksikön ja nimitti sille johtajan
Yksikön tehtävänä on vahvistaa Adapteon asemaa yksityisen sektorin asiakkaiden strategisena kumppanina.
Siirrettäviä modulaarisia rakennuksia toimittava Adapteo perustaa uuden liiketoiminnan kehitysyksikön vastatakseen kysynnän kasvuun yksityisellä sektorilla. Liiketoiminnan kehitystä johtamaan on nimitetty Ilari Westhal.
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