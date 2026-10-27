Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Talous Rakennustuote Työelämä

Adapteo perustaa uuden kehitysyksikön ja nimitti sille johtajan

Yksikön tehtävänä on vahvistaa Adapteon asemaa yksityisen sektorin asiakkaiden strategisena kumppanina.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. lokakuuta 2026, 9:43
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Adapteo perustaa uuden kehitysyksikön ja nimitti sille johtajan
Ilari Westhal

Siirrettäviä modulaarisia rakennuksia toimittava Adapteo perustaa uuden liiketoiminnan kehitysyksikön vastatakseen kysynnän kasvuun yksityisellä sektorilla. Liiketoiminnan kehitystä johtamaan on nimitetty Ilari Westhal.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Adapteo perustaa uuden kehitysyksikön ja nimitti sille johtajan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset