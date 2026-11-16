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Kategoriat Projektit Infra

Ongelmien laajuus yllätti laiturityömaalla – ”Siellä missä on pitänyt pystyä pontittamaan, pontit eivät ole menneet maaperän sisälle”

Lukuisat yllätykset ovat viivästyttäneet Helsingin Pakkahuoneenlaiturin peruskorjausta kuukausilla. Pohjaolosuhteet ovat keskeyttäneet työt moneen kertaan, ja tulevan hulevesilinjan tuennan toteutuksessa piti vaihtaa teräsponteista porapaaluihin.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 16. marraskuuta 2026, 6:07
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Ei kommentteja artikkeliin Ongelmien laajuus yllätti laiturityömaalla – ”Siellä missä on pitänyt pystyä pontittamaan, pontit eivät ole menneet maaperän sisälle”
Aliurakoitsijan porari Peter Johansen ohjaa kaukosäädöllä oikealla olevaa porausyksikköä, kun paalutustyötä valmistellaan. Kuva: Jussi Helttunen

Helsingin Eteläsataman alueella on tehty peruskorjaustöitä kahdella laiturilla: Makasiinilaiturilla ja Pakkahuoneenlaiturilla. Ne toimivat esirakentamisena alueelle tuleville talonrakennushankkeille. Makasiinirannaksi nimetylle alueelle on tarkoitus rakentaa arkkitehtuuri- ja designmuseo sekä Saaret-hanke, joka koostuu neljästä rakennuksesta ja sisältää hotelli-, toimisto- ja liiketiloja.

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