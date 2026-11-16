Ongelmien laajuus yllätti laiturityömaalla – ”Siellä missä on pitänyt pystyä pontittamaan, pontit eivät ole menneet maaperän sisälle” Lukuisat yllätykset ovat viivästyttäneet Helsingin Pakkahuoneenlaiturin peruskorjausta kuukausilla. Pohjaolosuhteet ovat keskeyttäneet työt moneen kertaan, ja tulevan hulevesilinjan tuennan toteutuksessa piti vaihtaa teräsponteista porapaaluihin.

Helsingin Eteläsataman alueella on tehty peruskorjaustöitä kahdella laiturilla: Makasiinilaiturilla ja Pakkahuoneenlaiturilla. Ne toimivat esirakentamisena alueelle tuleville talonrakennushankkeille. Makasiinirannaksi nimetylle alueelle on tarkoitus rakentaa arkkitehtuuri- ja designmuseo sekä Saaret-hanke, joka koostuu neljästä rakennuksesta ja sisältää hotelli-, toimisto- ja liiketiloja.