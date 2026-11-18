Kovan onnen ratasiltatyömaalla jälleen takaisku – Yhden tuen perustukset vaativat vahvistusta
Syrjäsalmen ratasiltaa yritetään rakentaa jo toista kertaa. Edellinen yritys keskeytyi siihen, että vanha silta ei kestänyt.
Kiteelle rakennettavan Syrjäsalmen ratasillan töissä on jälleen sattunut takaisku. Väylävirasto kertoi keskiviikkona, että talven aikana selvitetään ratkaisuja ratasillan yhden tuen perustusten vahvistamiseksi.
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