Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Korjausrakentaminen Asunnot Energiatehokkuus Kiinteistöt Projektit Rakentaminen Talotekniikka Uutiset

Korjausrakentamisessa käy kylmä puhuri

Kun urakkatarjonta kasvaa kysynnän säilyessä ennallaan tai jopa vähentyessä, voi jälki olla rumaa. Putkiremonttimarkkinoilla on käynnissä pudotuspeli.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 13. marraskuuta 2026, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Korjausrakentamisessa käy kylmä puhuri
Respect Project toteuttaa kerrostalon linjasaneerausta Espoon Tapiolassa. Mamur Madrimov tekemässä lattiakaivojen asennusta. Kuva: Jussi Helttunen

Artikkeli tiivistettynä

  • Remontti- ja saneerausmarkkinoilla on tällä hetkellä voimakas ylitarjonta, koska uudisrakentamisen hiljeneminen on vapauttanut resursseja korjausrakentamiseen.
  • Kysyntää hillitsee rahoituksen niukkuus ja korjausavustusten suppea kohdentuminen, mikä näkyy erityisesti vuokratalojen ja pienempien kaupunkien hankkeissa.
  • Pääkaupunkiseudulla ja Tampereella kysyntä on kohtuullista, mutta muualla markkinat ovat selvästi hiljaisemmat ja hankkeet keskittyvät pienempiin remontteihin.
  • Taloyhtiöille ajankohta tarjoaa mahdollisuuksia kilpailuttaa hankkeita, mutta urakoitsijan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota paitsi hintaan myös luotettavuuteen ja osaamiseen.

Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.

Periaatteessa nyt pitäisi olla remontoinnin ja saneerauksen kulta-aikaa, kun rakentamisen suuret ikäluokat – 1970- ja 1980-luvuilla rakennetut kerrostalot – ovat tulleet peruskorjausikään, mutta todellisuus on karumpi. Taloyhtiömaailmassa käydään tällä hetkellä hiipuvista korjaus- ja putkiremonttimarkkinoista jo niin kovaa taistoa, että osa toimijoista on heittänyt pyyhkeen kehään, mikäli vetoapua on ollut saatavilla joltain muulta toimialalta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Korjausrakentamisessa käy kylmä puhuri”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset