Korjausrakentamisessa käy kylmä puhuri Kun urakkatarjonta kasvaa kysynnän säilyessä ennallaan tai jopa vähentyessä, voi jälki olla rumaa. Putkiremonttimarkkinoilla on käynnissä pudotuspeli.

Artikkeli tiivistettynä Remontti- ja saneerausmarkkinoilla on tällä hetkellä voimakas ylitarjonta, koska uudisrakentamisen hiljeneminen on vapauttanut resursseja korjausrakentamiseen.

Kysyntää hillitsee rahoituksen niukkuus ja korjausavustusten suppea kohdentuminen, mikä näkyy erityisesti vuokratalojen ja pienempien kaupunkien hankkeissa.

Pääkaupunkiseudulla ja Tampereella kysyntä on kohtuullista, mutta muualla markkinat ovat selvästi hiljaisemmat ja hankkeet keskittyvät pienempiin remontteihin.

Taloyhtiöille ajankohta tarjoaa mahdollisuuksia kilpailuttaa hankkeita, mutta urakoitsijan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota paitsi hintaan myös luotettavuuteen ja osaamiseen. Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä. Avaa

Periaatteessa nyt pitäisi olla remontoinnin ja saneerauksen kulta-aikaa, kun rakentamisen suuret ikäluokat – 1970- ja 1980-luvuilla rakennetut kerrostalot – ovat tulleet peruskorjausikään, mutta todellisuus on karumpi. Taloyhtiömaailmassa käydään tällä hetkellä hiipuvista korjaus- ja putkiremonttimarkkinoista jo niin kovaa taistoa, että osa toimijoista on heittänyt pyyhkeen kehään, mikäli vetoapua on ollut saatavilla joltain muulta toimialalta.