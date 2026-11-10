Kotimainen perheyritys rakentaa Turun sataman yli 200-metrisen matkustajakäytävän
Rakentaminen aloitetaan kesäkuussa 2027 ja hanke valmistuu huhtikuussa 2028.
Lempääläläinen perheyritys Teräselementti on allekirjoittanut urakkasopimuksen Oteranin kanssa Turun sataman uuden terminaalin matkustajakäytävän rakentamisesta. Toimitussisältöön kuuluvat matkustajakäytävän rakennus ja LVIAS-työt.
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