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Kategoriat Rakentaminen

Kotimainen perheyritys rakentaa Turun sataman yli 200-metrisen matkustajakäytävän

Rakentaminen aloitetaan kesäkuussa 2027 ja hanke valmistuu huhtikuussa 2028.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. marraskuuta 2026, 12:43
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Ei kommentteja artikkeliin Kotimainen perheyritys rakentaa Turun sataman yli 200-metrisen matkustajakäytävän
Havainnekuva terminaalin matkustajasilloista. Kuva: PES-Arkkitehdit

Lempääläläinen perheyritys Teräselementti on allekirjoittanut urakkasopimuksen Oteranin kanssa Turun sataman uuden terminaalin matkustajakäytävän rakentamisesta. Toimitussisältöön kuuluvat matkustajakäytävän rakennus ja LVIAS-työt.

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