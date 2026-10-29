Arkkitehti kehittää jatkossa itse digityökalunsa – ”Hänen pitää arvioida, mikä sadasta vaihtoehdosta on hyvä”
L Arkkitehtien Niko Cederlöfin mukaan tekoäly on laskenut digityökalujen hintaa. Siksi työkalun voi kehittää arkkitehtuurisuunnittelussa vaikka yhtä hanketta varten.
Koodaaminen tekoälyagenttien avulla on laskenut oman digitaalisen työkalun rakentamisen hinnan niin alas, että sellaisen voi kehittää arkkitehtuurisuunnittelussa vaikka yhtä hanketta varten. Siksi työkalujen kehittäminen kuuluu jatkossa arkkitehtien työhön.
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