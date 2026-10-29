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Kategoriat Arkkitehtuuri Koulutus ja tutkimus Uutiset

Arkkitehti kehittää jatkossa itse digityökalunsa – ”Hänen pitää arvioida, mikä sadasta vaihtoehdosta on hyvä”

L Arkkitehtien Niko Cederlöfin mukaan tekoäly on laskenut digityökalujen hintaa. Siksi työkalun voi kehittää arkkitehtuurisuunnittelussa vaikka yhtä hanketta varten.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 29. lokakuuta 2026, 6:02
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L Arkkitehdit hyödynsi kehittämiään tekoälytyökaluja Helsingin Kaupintie 3:n asemakaavaehdotuksessa. Kuva: L Arkkitehdit

Koodaaminen tekoälyagenttien avulla on laskenut oman digitaalisen työkalun rakentamisen hinnan niin alas, että sellaisen voi kehittää arkkitehtuurisuunnittelussa vaikka yhtä hanketta varten. Siksi työkalujen kehittäminen kuuluu jatkossa arkkitehtien työhön.

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